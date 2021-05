"La otra variante": JC Rodríguez repasó a la familia Piñera por el tema de las AFP en CHV

Las palabras de la presidenta de la Asociación de las AFP, Alexandra Cox, sobre las pensiones y su alusión a Nicanor Parra, quien trabajó hasta los 103 años, siguen dando de qué hablar en la esfera pública nacional.

Por lo mismo, este jueves el matinal "Contigo en la mañana" abordaron ese tema y la problemática de las AFP, instancia en que Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez coincidieron en diversos puntos, pero también discreparon en otros.

En este contexto, uno de los momentos que más destacó de su debate fue cuando hablaron sobre José Piñera, exministro del Trabajo de Augusto Pinochet y considerado el creador del sistema de AFP.

Y una de las posturas de la animadora sobre José Piñera generó varios cuestionamientos en Twitter. Si bien la conductora criticó la promoción engañosa de las AFP, dejó en duda la culpabilidad del hermano del Presidente sobre el fallo del sistema.

“Yo no tengo idea si José Piñera hizo ese cálculo engañando o de verdad no le dieron los números. No tengo idea y no lo voy a juzgar. Solamente…”, alcanzó a decir la periodista, antes de ser interrumpida con su compañero.

JC señaló que él sí juzgaba a José Piñera. “Yo creo que lo hicieron a propósito, sabían lo que hacían”, a lo que Monserrat le respondió: “Bueno, sí. Es verdad”.

“Lo que sí podía sumar cualquier persona es que si tú bajas 30% a 10% de imposición, (y esto era) administrado por un privado para el mercado financiero, obviamente que ibas a recibir menos pensión. Y eso tenían que explicarlo”, afirmó Álvarez.

El debate se prolongó por más de una hora y minutos después Julio César Rodríguez volvió a referirse a José Piñera cuando hablaba sobre el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

“El dictador (Pinochet) dijo la AFP es tan buena, pero tan buena, que es para todos ustedes menos para nosotros (FFAA)”, expresó el conductor.

Julio César señaló que muchos fueron obligados a cambiarse de sistema y engañados con la publicidad.

“Ahí se metió la otra variante Piñera, que es José Piñera, quien remó por los grupos económicos para tener esta bolsa de dinero…. porque él sabía, es vivo. Sabía la cantidad de dinero que había”, sentenció.