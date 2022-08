La nueva vida del histórico ex jugador de La Roja Sub 20 en Canadá 2007

El ex futbolista dejó la vida deportiva por una llena de paz y tranquilidad en el campo al sur de nuestro país.

Uno de los grandes nombres que tuvo La Roja Sub-20 en el histórico tercer lugar en el Mundial de la categoría en Canadá 2007 fue Dagoberto Currimilla. El formado en Huachipato realizó una destacada carrera que se consolidó en Unión Española y acabó en Deportes Valdivia.

Pero esos años de gloria pasaron y hoy Currimilla está viviendo en Región de Los Ríos, concentrado en el campo que adquirió y lejos de volver al fútbol. Así lo confesó en entrevista con LUN: "Vivir en el campo, en mi campo, era el sueño. Volví a estar con mi gente, con mis amigos".

El ex integrante de La Roja Sub 20, Dagoberto Currimilla.

"Me levanto y voy a buscar los fardos para alimentar a mis vacas. Tengo 36, porque esta semana me nacieron dos terneros. Luego tomo desayuno y sigo con labores de campo. Corto leña, desmalezo o simplemente salgo a cabalgar con mi yegua, la Tóxica", agregó.

Luego, el ex seleccionado sub-20 contó su nueva pasión con la pesca: "Siempre me gustó pescar, pero cuando volví, unos amigos que cachaban por el fútbol me invitaron a salir a pescar a la mar. Y es tremendo. Vamos a pescar sin ver tierra por ningún lado. Es peligroso, pero fascinante".

"Amo el fútbol. Veo todos los partidos que puedo, pero nunca pensé ser entrenador porque sería lo mismo que perdí siendo futbolista: estar con mis amigos, con mi familia, disfrutar del campo y de la pesca (...) Prefiero contar leña y filetear pescado que preocuparme por la plata", cerró Dagoberto Currimilla.