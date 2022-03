La nueva vida de influencer de Jacqueline Van Rysselberghe

La expresidenta de la UDI ahora se desempeña como psiquiatra en el Sanatorio Alemán de Concepción.

Jacqueline Van Rysselberghe dejó la política y ahora atiende como psiquiatra en el Sanatorio Alemán de Concepción.

La polémica exsenadora, también es “influencer” en las redes sociales, dejando atrás su pasado en el Congreso y hasta presidenta de la UDI.

En entrevista con Radio Bío Bío, se confesó: “Estoy bien, estoy contenta, es para lo que estudié. Estudié 12 años, siete años de medicina, tres años de psiquiatría, dos años de un diplomado y ahora estoy haciendo un postítulo nuevamente. Estoy contenta”.

Aunque no lo creas, la gente me quiere”, afirma. “Yo en general trato de mirar hacia adelante. A mí me gustaba la política, pero estoy en una etapa distinta y creo que uno tiene que aprender a disfrutar lo que le toca vivir”, agrega.

“Me transformé de Cruella de Vil a Elsa de Frozen (...) Estoy entretenida. Es que yo creo todo uno puede tomarlo por el lado bueno o por el lado malo. Uno tiene que aprender a disfrutar las cosas”, le dijo a la radio.

Nueva influencer

En su cuenta de Instagram, Van Rysselberghe tiene como dinámica constante responder preguntas a sus más de 12 mil seguidores.

“¿Extraña ser presidenta de la UDI?”, le preguntó un seguidor, a lo que ella no dudó en responder un NO.

Además, le preguntaron por los primeros días del Gobierno de Gabriel Boric pero decidió responder con un “paso”.