La nueva jugada de Camila Vallejo en contra de las AFPs

La diputada del PC buscará iniciar el proceso de nacionalización del sistema de pensiones con un inédito proyecto de ley en el Congreso.

La diputada Camila Vallejo (PC) anunció durante esta jornada que que presentó un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el patrimonio de las AFP, con el fin de iniciar un proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

A través de su cuenta de Twitter, la honorable explicó que presentó la iniciativa en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que “declarar las AFP como interés nacional es el primer paso para que el Estado pueda disponer de las utilidades de estas empresas y destinarlas para fines colectivos, como la recuperación del país después de la crisis sanitaria".

El proyecto, que fue presentado el pasado 8 de abril, detalla que “es de conocimiento público -y ampliamente debatido durante los últimos años- el nivel de fracaso del sistema de AFP, en particular debido a la insuficiencia de resultados en las pensiones que entregan”.

“Esto se refleja en que las tasas de reemplazo llegan apenas al 27,5% de la última remuneración y ponderando que, en la actualidad, el monto de pensión promedio aproximado es de 187 mil pesos en el caso de las mujeres, y 309 mil pesos en el caso de los hombres, ambos bajo la línea del actual ingreso mínimo garantizado”, agregó.

Además, indicó que las aseguradoras “presentan altas tasas de ganancias que no se condicen con el exiguo nivel de rentabilidad social que producen” y que, en su conjunto mantienen “un patrimonio neto aproximado valorizado en US$ 4.064 millones, mientras que el tamaño de los fondos de pensión de los trabajadores y trabajadoras administrados por ellas asciende a casi US$ 190 mil millones, lo que representa casi un 80% del PIB del país”.

En esa misma línea, explicó que el proyecto señala que “en un escenario de inestabilidad global y crisis es necesario repensar la posibilidad de que los fondos de pensiones se inviertan en banca de desarrollo y financiamiento de desarrollo productivo“.

“De esta forma, estaremos minimizando los efectos e impactos en el pueblo de Chile de una posible recesión global en nuestra economía y, por otro lado, también cimentando las bases de un proceso de desarrollo distinto con un crecimiento realmente inclusivo”, cerró.

Revisa el proyecto detallado acá: