La Naná de MasterChef reveló por qué no quiso participar en la campaña de Gabriel Boric

La ex querida participante de MasterChef se refirió a los motivos por los que rechazó la propuesta del actual Jefe de Estado.

La noche del pasado sábado se emitió un nuevo capítulo del programa "Te paso a buscar", espacio conducido por el animador Pancho Saavedra y que tuvo como invitada a la querida Naná, quien abordó diversos temas y hasta se animó a hablar de política. Fue ahí donde contó que en las últimas dos elecciones tomó la decisión de no votar porque no cree en las promesas de los candidatos.

Además, confesó que ha sido invitada a participar en dos campañas presidenciales, las cuales dijo que no. Una de ellas fue la del actual mandatario, Gabriel Boric Font.

Eso sí, la ex cocinera se tomó un minuto para revelar por qué rechazó la oferta. “Me han ofrecido en los dos gobiernos. En el de Boric todos querían que fuera por las causas del adulto mayor, de la tercera y cuarta edad. Yo le dije ‘no, yo no me quiero ensuciar con la política, no quiero andar de boca en boca’”, explicó. De todas formas, la Naná aseguró que no está en contra de la administración del Jefe de Estado. Incluso, pidió que se le de una oportunidad para gobernar.

“Yo digo por qué no lo dejamos actuar, que entre la gente joven que tiene ideales, porque se ve que es un tipo sano, educado”, afirmó. Finalmente, comentó que “los discursos que yo he escuchado de Boric nunca se han tirado como los parlamentarios u otros presidentes, este no, se mide, tiene mucho cuidado para hablar”.