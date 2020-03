La molestia de Cecilia Morel por las críticas a Sebastián Piñera

La primera dama, Cecilia Morel, denunció que ha existido un esfuerzo por denostar al Presidente Sebastián Piñera desde "sectores cuya fortaleza máxima es su aparato propagandístico".

Una profunda crítica realizó la primera dama del país, Cecilia Morel, quién consideró "tremendamente injusto" que las críticas se centren en pedir la salida del Presidente Sebastián Piñera desde el Palacio de La Moneda.

Respecto a los múltiples rayados en la Alameda que piden la salida del Mandatario, la esposa de Piñera admitió que "me duele, cómo no me va a dolor. Lo encuentro tremendamente injusto, como si Sebastián fuera el responsable de todo lo que ha pasado en las últimas décadas".

"Sebastián fue elegido por cuatro años y llevamos dos. Por lo tanto, le faltan dos años más", recalcó en conversación con El Mercurio.

"Hay una propaganda muy fuerte de sectores cuya fortaleza máxima es su aparato propagandístico, que han instalado contra Carabineros y contra Sebastián, diciendo que ellos son los grandes culpables", agregó.

A juicio de Morel, "muy pocos líderes podrían haber enfrentado esta crisis como Sebastián".

Sobre el 6 por ciento de aprobación del Mandatario en la encuesta CEP, explicó que "cuando hay una crisis de esta naturaleza, tan grande, nadie puede salir bien aprobado. Vuelvo a insistir, como si la responsabilidad fuera del Presidente. Aparte de los propios violentistas, la gran mayoría quiere que no sólo le solucionen sus demandas, sino también quieren paz".

Junto con eso, descartó que la ciudadanía esté contra Piñera por su poder político y empresarial, ya que "Sebastián fue elegido dos veces teniendo esas mismas características. Por lo tanto, es la proyección hacia la imagen de la autoridad máxima" la que fundamenta las críticas del país.