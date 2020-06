La ‘Mojojojo” vuelve a hacer noticia con potente mensaje sobre la cuarentena

Fue en el año 2044 cuando María Elena Garay de 58 años actualmente cumplidos que, a través de un pase informativo, daba cuentas de lo que había sido el triste homicidio de su esposo. Momento que quedo registrado y formo parte de un movimiento viral en redes sociales.

Pues, seis años han pasado desde ese momento y nadie aun lo puede olvidar, y es que, ¿Quién no recuerda a expresión: ‘la mojojo’?

La “Chaucha”, su verdadero alias, fue reconocida por un trabajador de Chilquinta, quien fue a tomar el estado de la luz a su casa y la reconoció. “Le pregunté si le podía tomar una foto y dijo que sí, pero me sugirió que nos sacáramos una juntos. Y cuando mi compañero la iba a tomar, bromeó con un ‘conservemos la distancia’”, explicó.

La imagen en poco tiempo se volvió viral y el medio La Cuarta quiso entrevistarla:

“Estamos encerradas toas, toas, toas juntas. Acá no tenemos cuarentena, así que nos tenemos que cuidar en nuestras casas”, señaló María Elena.

“Nadie sabe debido a qué es ese video y por qué llegó a redes sociales, pero de verdad, mijito, no quiero hablar de eso. Por favor”, dijo cuando se le habló de su fama en redes.

“¿Y sabes qué? Yo soy más conocida que el virus, jajajá”. “La verdad es que cuando no hablan de mí o del video siento que me han olvidado. Mientras más figuro en las redes sociales, más feliz me pongo, porque sé que para bien o mal no me han olvidado”

María Elena comenta que actualmente se encuentra sin trabajo, ya que el virus no permite que pueda salir a encontrar donde trabajar, y señala que actualmente se dedica a vender detergente.

“Todo viene de nosotros. Si nos queremos, debemos cuidarnos, poh. Si salimos a la calle nos exponemos y por eso yo digo ‘quedándose en casa nada te pasa’”.

A ‘Las Calilas’ y la ‘Mojojo’, mejor que ni salgan… ¡No! A lo mejor si salen, capaz que espanten al virus.