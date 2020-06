La millonaria demanda contra Latam en medio de complejo escenario económico

Durante el día de ayer lunes, se dio a conocer la demanda colectiva realizada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) a la aerolínea Latam Airlines por ciertas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.

La asociación informo a través de un comunicado que el procedimiento judicial fue presentado en el 23°Juzgado Civil de Santiago: “la empresa debe ser sancionada, no sólo por no desembolsar el dinero gastado por los consumidores que no recibieron el servicio, sino además que se haga cargo del año moral colectivo y lo repare a través de una indemnización económica”.

Conadecus exige el pago de 367 mil millones para los 2.000.000 de pasajeros que compraron sus pasajes en la línea aérea antes de la crisis sanitaria del coronavirus.

“Las conductas en que ha incurrido la aerolínea implican varias infracciones a la normativa de consumo, tales como los derechos irrenunciables de los consumidores a una información veraz y oportuna, a no ser discriminado arbitrariamente, a la libre elección del bien o servicio, a la seguridad en el consumo de servicios y a una reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños”, se puede leer en el comunicado.

“Latam ha mostrado un comportamiento que no observa los derechos de los consumidores, no ha respetado la normativa y ha dejado sin reparación a los pasajeros”, sostuvo Hernán Calderón, presidente de Conadecus.