La justificación "divina" que tuvo Sebastián Piñera para admitir sus errores

El Mandatario afirmó que "por supuesto" se ha equivocado durante los meses de crisis, "de tantas tensiones y decisiones difíciles", y lo lamenta.

El Presidente Sebastián Piñera reconoció al diario La Tercera que ha cometido varios errores desde el estallido de la crisis social, y si bien los puso dentro de un contexto de enormes presiones y tensiones que ha debido afrontar, señaló que los lamenta y pide perdón por ellos.

"Por supuesto que uno comete errores, especialmente estos días de tantas tensiones, conflictos y con decisiones muy difíciles. Cuando cometo un error (...) lo reconozco y en varias oportunidades me he excusado", explicó

"Pero un Presidente de la República, especialmente en los tiempos que hemos vivido los últimos 70 días, tiene que tomar decisiones muy difíciles y muchas todos los días", agregó.

Además, el Mandatario afirmó que "salvo que tuviera conexión directa con el Espíritu Santo, no estoy libre de errores y he cometido errores. Lo lamento y pido perdón por ellos".

Consultado por episodios específicos, fue menos autocrítico, donde se le volvió a recordar la frase "estamos en guerra". Ante eso, el Mandatario señaló que "fue mal entendida" y "hay algunos que han criticado a este Presidente porque boga o porque no boga, es casi una reacción automática".

Sobre su ida a comer pizzas la noche del 18 de octubre, sostuvo que "es una anécdota".

"Ese día llegué a La Moneda muy temprano en la mañana y me fui como a las 03:00-04:00 de la mañana, y tenía un compromiso adquirido con un nieto. Me demoré 45 minutos. Si pudiera volver atrás, le habría dicho "nieto, se lo prometí, sé que para ti era muy importante", y no habría ido; lo reconozco", cerró.