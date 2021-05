La insólita nota que le puso Cathy Barriga a su gestión en Maipú

La controvertida jefa comunal no tuvo reparos para calificar con una elevada nota su gestión en Maipú.

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue entrevistada por los amigos del diario La Cuarta, donde habló sobre su criticada gestión municipal, la cual ha estado marcada por diversas polémicas con los vecinos, concejales y canales de televisión.

La edil explicó que "han sido días bien intensos y, sobre todo, de mucha energía. Andar en las calles, en tiempos difíciles de pandemia, no es lo mismo que andar en la calle en años anteriores".

"Me he llenado de energía gracias a las vecinas y vecinos que tienen gratitud y que, de alguna manera, han sido apoyados por este municipio por más de cuatro años. Eso es un motor a lo que uno está haciendo", agregó la controvertida jefa comunal.

Sobre el deseo de mantener el liderazgo comunal, la alcaldesa recordó que "nosotros trabajamos por cumplir sueños que se hicieron realidad, como el nuevo mercado municipal, el primer spa del adulto mayor, como el centro de rehabilitación, la pista de patinaje, como los nuevos Cecosf y acercamos la salud de manera gratuita, con médicos a domicilio".

Al ser consultada sobre si pierde el sillón de Maipú la próxima semana, Barriga respondió que "no me he puesto en ese escenario, porque cuando uno entrega lo mejor es como cuando das una prueba y sabes que estudiaste y que te va a ir bien (…) Lo he dado todo, estoy tranquila. Hay mucho, mucho por hacer. Maipú es la segunda comuna más grande del país; es una ciudad. Y aquí estamos para seguir entregando lo mejor por cuatro años más".

Nota a su gestión

Finalmente, la edil declaró que le pondría una nota 6.5 al trabajo que ha liderado en Maipú.

"Esas cinco décimas que faltan, por supuesto son aquellas que hay que mejorar y agregar en estos cuatro años que vienen", cerró.