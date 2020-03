La insólita medida que tomará la Iglesia Católica para Semana Santa ante la crisis del coronavirus

La semana santa está próxima a celebrarse este domingo 05 de abril con el Domingo de Ramos, hasta el domingo 12 de abril cuando se recuerde la resurrección de Jesús; y el Arzobispado de Santiago anunció como se realizarán las actividades propias de la celebración, ante la pandemia de coronavirus.

“La Semana Santa no se suprime, no desaparece, este año la vamos a celebrar de otro modo, pero tiene que ser una expresión de amor a Dios y a los demás, a los que no queremos por ningún motivo poner en peligro su salud y su vida”, indicó el monseñor Celestino Aós.

Indicó que como consecuencia a toda esta emergencia sanitaria instaurada por la propagación del virus, la celebración no contara con fieles y las liturgias deberán ser transmitidas en vivo; igualmente pidió que los ramos sean confeccionados en cada casa.

“El día Viernes Santo, en la liturgia de la Pasión del Señor, se pide una especial oración por los enfermos, por los que han sufrido y por el personal sanitario que a diario trabaja para la superación de esta crisis. Las procesiones, representaciones de la pasión etcétera, quedan suprimidas”, se agregó en el comunicado.

Los bautismos, fiestas y procesiones igualmente estarán suspendidas.