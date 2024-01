El matinal de Canal 13, Tu Día, estaba transmitiendo en vivo un control de tránsito en la comuna de Independencia cuando una pareja de venezolanos que iba a bordo de una motocicleta intentó evadir el control dando una vuelta, que no logró realizar y debió dar cara a las autoridades presentes.

La periodista que se encontraba en el lugar encaró a las personas. Ante esto, la mujer venezolana mostró su carnet de conducir y aseguró que estaba de manera "regular" en el país, sin embargo, ella no era quien iba manejando, sino que el hombre, quien precisamente no portaba el permiso correspondiente.

Por su parte, el ciudadano venezolano se excusó diciendo que "mi carnet no ha salido, porque aquí se demora mucho que esté listo". Mientras que la periodista de Tu Día le comentó que "usted sabe que, al igual que en Venezuela y en Chile, no podemos manejar sin licencia". Tras esto, la mujer entregó una insólita explicación: "Todos los extranjeros manejan sin licencia".

Es por esto que la reportera de Canal 13 insistió en que no era correcto y que todos deben regirse por la ley. "Pero aquí para la licencia uno va a sacarla y te exigen el carnet. ¿Y el carnet se cuánto demora en sacarlo? ¡Llevo mucho tiempo esperándolo! Entonces aquí hay negligencia por todos lados", contestó el conductor.

La periodista les comentó que ella entendía que tienen la necesidad de trabajar, pero les preguntó por qué transitaban en bicicleta, que no requiere una licencia de conducir. "Es que en bicicleta no se hace la misma plata, no se hace la misma cantidad de pedidos", le respondió el venezolano, agregando: "Yo entiendo que está mal andar sin licencia, pero, ¿cómo hago yo para que me den la licencia si no me dan un carnet?".

