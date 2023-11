A pocos días de la ruptura entre el presidente Gabriel Boric y la ex primera dama, Irina Karamanos, se filtró un video del mandatario visitando a una persona en un condominio en La Reina. El tema, que desató el debate en los medios y redes sociales, fue abordado durante el pasado viernes en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana. En ese marco, el periodista Roberto Cox salió en defensa del presidente.



¿Qué dijo Roberto Cox?



El periodista recalcó su sorpresa por la filtración de las imágenes, argumentando la aparente mala intención detrás de este hecho. “Poco nos debería interesar a quién va a visitar el Presidente en su tiempo libre”, afirmó. “Con quién salga el presidente de ahora en más, creo que nos debería, por lo pronto, importar bien poco. Está soltero el presidente y él tiene también su tiempo libre para poder hacer lo que quiera”, agregó.



El debate principal se dio entre Cox y Julio César Rodríguez, quien señaló lo “inocente” que era pensar que no se iba a saber sobre la visita. Rodríguez también señaló que el presidente debió haber confirmado de inmediato el quiebre con Karamanos, sin embargo, Cox estuvo en desacuerdo. “Me parece que lo debiese haber dicho al tiro, siempre y cuando Irina tuviera el poder de tomar decisiones al interior del gobierno. Un poder que ya no tenía”, manifestó el periodista.



Aunque el JC insistió en la equivocación del presidente, Cox se mantuvo firme en su argumento. “Me parece una canallada dar a conocer las imágenes de un edificio (...) Creo que el encargado, el administrador del edificio se van despedidos altiro. Es una canallada lo que le hicieron, llega de la forma más discreta”, opinó.



Más tarde, concluyó diciendo: “quiero que el Presidente gobierne bien y haga la pega, pero también que haga lo que quiera en su tiempo libre, ¿por qué nos tiene que dar explicaciones de quién fue a visitar en su tiempo libre?”.



La inesperada defensa de Roberto Cox al mandatario impactó a los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en ironizar acerca de la situación. “Primero Moreira y ahora Roberto Cox defendiendo al presidente? ¿Desperté en el universo equivocado?”, “Jamás pensé que diría esto: Estoy de acuerdo con Roberto Cox e Iván Moreira con respecto a la vida privada del Boris”, fueron algunos de los comentarios.