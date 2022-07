La insólita ciudad que se ofreció para que la U reciba a Colo Colo en el Superclásico

El edil de la comuna ofreció el estadio siempre y cuando se cumplan una serie de estrictas condiciones de seguridad.

Tras semanas siendo la burla nacional por no tener recinto para recibir a Colo Colo en el Superclásico del fútbol local, la Universidad de Chile por fin comienza a respirar con mayor tranquilidad de cara al duelo que lo enfrentará contra los "albos" el próximo 31 de julio.

Ante la imposibilidad de utilizar el estadio Santa Laura y la negativa de ciudades como Rancagua, Chillán y Concepción, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se refirió a la posibilidad de recibir el trascendental partido entre la U y el Cacique.

"Para nosotros como Municipio es preocupante. No nos deja de llamar la atención este encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo. Nosotros tenemos que tener todas las garantías", comenzó diciendo en TVN Red Antofagasta.

El estadio de Antofagasta podría recibir el superclásico.

El edil de la 'Perla del Norte' dejó las puertas abiertas del Calvo y Bascuñán para el Superclásico siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de seguridad y cuidado del recinto.

"Si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el encuentro. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el estadio", cerró.