Durante la jornada se realizó la última audiencia de juicio en contra de Nicolás Zepeda por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, en la instancia el joven lanzó un potente mensaje antes del veredicto, el cual fue interpretado por Roberto Cox. Recordemos que el periodista ha seguido constantemente el juicio en Besanzón.



Cabe destacar que Zepeda fue condenado nuevamente a 28 años de cárcel a pesar de que el fiscal prosecutor había solicitado cadena perpetua. Las últimas palabras del chileno fueron: “en este juicio hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije. Ciertamente estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino”, declaró.



La inesperada teoría de Roberto Cox

Sobre estas palabras, Cox, quien ha reporteado el caso constantemente gracias a su perfecto manejo del francés señaló. “Esta mañana tuvimos mucho tiempo para analizar las palabras de Nicolás Zepeda y esta es una interpretación muy personal: primero, trató de intentar convencer que él no tuvo nada que ver en todo esto y que es completamente inocente”.



“Yo interpreto estas palabras como que él está convencido que no es un asesino, en el sentido que no es una persona que sale a la calle a matar gente”, agregó.



Sin embargo aclaró que las pruebas apuntaban a Zepeda. “Por los mails y videos (que se han conocido), estamos hablando de una persona que estaba convencidisima de que lo que estaba haciendo Narumi en Francia estaba mal. De haber viajado, de conocer a otros chicos y abrirse al mundo. Él estaba convencido de que merecía un castigo”, explicó.



“No me extrañaría que, en su fueron interno, estuviese convencido de que no es un asesinado y tal vez Narumi se lo merecía. Por eso grita ‘no soy un asesino’”, finalizó el comunicador que, tras el veredicto debería volver a Chile para volver a ser panelista del “Contigo en la Mañana”.