La inesperada predicción de Vanessa Daroch sobre el futuro amoroso de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

A pesar que hace un tiempo decidieron terminar su relación, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz siguen dando que hablar en el mundo del espectáculo.

De hecho, esta semana el “Mago” generó preocupación tras ser internado en una clínica capitalina por una crisis psiquiátrica, lo que generó la reacción inmediata de su ex esposa.

“Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti, crecimos juntos y te voy amar el resto de mi vida de una manera distinta pero es amor”, fue el mensaje que le dedicó Aránguiz a través de las redes sociales.

Y ahora, la ex pareja nuevamente está en la palestra luego de la predicción que lanzó Vanessa Daroch el viernes en el programa Podemos Hablar de CHV.

La tarotista se la jugó con un presagio sobre el futuro de Daniela Aránguiz con el ex jugador de Colo Colo.

“La Dani es amiga mía, y se lo he dicho, yo sé, estoy segura y la Dani me va a decir ‘no, no, no’, pero ellos van a volver pronto”, sostuvo sobre el mediático vínculo amoroso.

En esa misma línea, agregó que: “se tienen que calmar un poquito las aguas y ellos van a volver. Tienen que sanar mucho”.

“Hay mucho dolor de los dos lados. Yo le decía a la Dani que no diga tanto, porque después le va a pasar la cuenta”, reflexionó Daroch.