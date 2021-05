La increíble reacción de Amaro Gómez-Pablos tras las disculpas de Pamela Jiles en "Bienvenidos"

“Espero que disculpen a la ‘Abuela’, porque se me pasó un poquito el tejo en esa oportunidad. El mismo cariño de siempre para ustedes”, señaló la diputada del PH.

A fines de abril la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, causó toda una polémica tras protagonizar una entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13. En aquella oportunidad, se lanzó en en contra de Amaro Gómez-Pablos por hacer “preguntas pelotudas”.

Pero no sólo eso, ya que posteriormente, tras una consulta de Sergio Lagos sobre la clase política, le respondió: “qué pregunta más tonta”.

Sin embargo, tras ese polémico incidente la parlamentaria volvió a conversar el pasado jueves con el programa para hablar acerca de la carrera presidencial.

Y cuando el contacto en directo ya concluía, la diputada aprovechó el momento para disculparse con los conductores del espacio televisivo.

“Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que está en el estudio y particularmente quiero enviarle un beso a Amaro y Sergio Lagos, con quienes en un último encuentro tuvimos un roce”, señaló Jiles.

“Espero que disculpen a la ‘Abuela’, porque se me pasó un poquito el tejo en esa oportunidad. El mismo cariño de siempre para ustedes”, agregó.

Luego de sus palabras, Lagos señaló que “las disculpas siempre se recogen”, añadiendo que “ella llegó con una temperatura especial a esta conversación”.

“Yo nunca guardo rencores”, complementó el periodista, mientras Tonka Tomicic bromeaba con la situación, pidiendo la canción Perdóname de Camilo Sesto.

Sin embargo, la reacción de Amaro fue diametralmente opuesta. El comunicador señaló: “Yo no tengo nada que decir”.

“Ella es una persona que ha sido periodista, reconoce también el trabajo que hacemos los periodistas. A mi me parece que cachondearse del momento no corresponde. Yo creo que lo que ocurre en Chile es un exceso de farandulización de la política. No formo parte del espectáculo, hago mi trabajo, hago las preguntas, sea Pamela Jiles, sea quien sea, me importa poco el color político”, puntualizó.

“Creo que hay mucho en jaque en el país y demasiados dolores acumulados para estar fanfarroneándose en estos momentos”, sentenció. Y aunque Tonka trató de distender el ambiente, su compañero de labores se mantuvo serio.