La impactante teoría de Claudia di Girolamo tras triunfo del partido Republicano en las recientes elecciones

La actriz Claudia di Girolamo se refirió en el programa Cadena nacional del canal Via X, a los resultados de las elecciones a consejeros constitucionales del pasado domingo 7 de mayo.

“Me queda como poncho entender por qué no ganamos nosotros. Nosotros somos las personas que queremos un país diverso, más justo, que progrese en igualdad, en el arte y la cultura, en la educación, en fin... no un país rígido donde el aborto está prohibido o la eutanasia está prohibida, o donde las personas no puedan elegir, finalmente”. comentó la actriz nacional.

La intérprete continuó con su análisis y explicó que “en el estadillo social se generó una pulsión que no fuimos capaces de sostener o, simplemente, tenemos una memora súper frágil y ya no nos acordábamos ni siquiera de lo que queríamos”.

Respecto al éxito de los Republicanos, Claudia di Girolamo planteó sus teorías.

“Creo que son menos, y es más fácil unirse cuando son más pocos o pocas. Y segundo, ese núcleo compacto creo que está basado en el miedo (...) Es muy fácil bajar a las multitudes o al pueblo e infectar a las personas con ese miedo, porque además es legítimo y real”, reconoció.

Finalmente, la actriz sostuvo que “Republicanos facilita el mundo narco, porque si nosotros tuviéramos una política de educación, social y cultural potente, inclusiva, gratuita y de calidad, esos niños, niñas y adolescentes, estarían en ese mundo; construyendo e imaginando y teniendo las herramientas para crecer en ese mundo y no en el otro”.