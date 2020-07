La honesta petición de alcalde de Santiago a sus vecinos para tener un agosto "normal"

Ya se contabilizan 105 días en confinamiento para la comuna de Santiago, la cual incluso, fue extendida por al menos 7 días más, convirtiéndola en una de las zonas en el mundo con la cuarentena mas larga, superando inclusive la de Wuhan, Buenos Aires y Nueva York.

"Es la cuarentena más larga, superamos a Wuhan, a Buenos Aires, a Nueva York", "ha sido muy difícil, muy complejo, pero gran parte de los vecinos han cumplido", aseguró el alcalde Felipe Alessandri.

El alcalde aprovechó para realizar un importante llamado: “el llamado que puedo hacer es a resistir este mes de julio, hacer un esfuerzo mayor para que ojalá una vez que empecemos agosto podamos empezar a abrir la ciudad", expresó.

Además, aseguró que se están intensificando los controles por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas para poder detectar "a los porfiados de siempre".

"El 90% de las personas anda con su permiso, el problema no es que no tengan permiso, si no que la cantidad que se entregan", aseguró el alcalde.