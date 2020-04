La guerra por el Covid-19: científicos han creado al menos 70 vacunas contra el virus

Se cree que la forma más adecuada para contener el virus es la creación de una vacuna, por lo que muchos científicos han colocado todos sus esfuerzos por dar con una adecuada.

Con la aparición del nuevo coronavirus muchos científicos han estado trabajando en pro de dar con una vacuna que proporcione protección adecuada contra el virus. Se conocen hasta ahora aproximadamente 70 vacunas que se encuentran en desarrollo, de las cuales al menos 3 de ellas ya están siendo probadas en humanos, según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna que se encuentra mas avanzada hasta ahora es la creada por CanSino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Beijing; la cual ya se encuentra en la fase 2. Las otras que han sido desarrolladas por Moderna Inc. e Inovio Pharmaceuticals Inc.

CanSino anunció la aprobación por parte del gobierno de China para comenzar con los ensayos y pruebas en humanos en los próximos días.

Por su parte, Moderna Inc también recibió la aprobación para pasar a los ensayos en humanos, dejando atrás las pruebas en animales.

Y por último, Inovio comenzó las pruebas la semana pasada.