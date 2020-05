La grave acusación contra Carabineros por parte de vecinos de La Granja que hacían una olla común

El día de ayer se pudieron visualizar diversos registros en redes sociales sobre un supuesto procedimiento dado por Carabineros en la comuna de La Granja, en los cuales vecinos del sector, específicamente de José Ghiardo con Los Vilos, denunciaron que los policías detuvieron a cuatro personas por organizar una olla común en la calle, y que también procedieron a botar la comida que sería repartida a las personas que se encuentran en situación vulnerable por la crisis.

Situación que quiso ser desmentida por el alcalde de la comuna, Felipe Delpin, quien asegura que no comparte el actuar de Carabineros en esta oportunidad.

“Yo me enteré porque algunos dirigentes me comentaron lo que había sucedido, que había un grupo de jóvenes preparando una olla común, y que llegó Carabineros que procedieron a desarmar lo que tenían instalado y detener a todos los participantes”, expresó.

Delpin aseguro que realizaron un contacto con la 13a Comisaría de su comuna, donde le dijeron que los jóvenes fueron detenidos porque estaban en la calle sin contar con salvoconducto, y que estaban infringiendo leyes sanitarias y el cumplimiento de la cuarentena.

“Debo decir que no comparto el actuar de Carabineros en este caso. Deberían haber conversado con los organizadores de esta olla común, y haber llegado a algún entendimiento, no llegar a la detención. Me parece que es una medida excesiva, porque los muchachos estaban en una acción que es absolutamente positiva, de ayuda a la comunidad”, declaró Delpin.

Por su parte, Carabineros realizó un comunicado en redes sociales donde “aclaraban” lo sucedido:

"no existía una olla común", y que tomaron detenidos a vecinos por estar haciendo disturbios en la vía pública y por llevar "pancartas que incitaban al desorden, sin respetar la cuarentena".