¡Bombazo!: La gran razón por la que Claudio Bravo finalmente volvería a Colo Colo

Bien es sabido que Claudio Bravo es un hincha más de Colo Colo, club que lo formó y donde arrancó su carrera como futbolista profesional. Sin embargo, el guardameta no ha podido cumplir su sueño de volver a jugar en el Cacique, y los desaires con la institución en los últimos años parecían alejarlo cada vez más de Macul, aunque un nuevo antecedente podría cambiar drásticamente el panorama.

Así es, el golero hoy viste la camiseta del Real Betis, pero ya con 41 años comienza a especularse con un pronto retorno al fútbol chileno, donde, por supuesto, los hinchas colocolinos esperan verlo nuevamente defendiendo el pórtico albo, y la ilusión parece tomar aún más fuerza tras las palabras de un excompañero del capitán de La Roja en Macul.

Se trata de Marcelo Ramírez, exarquero de Colo Colo que conoce a Bravo desde que era un juvenil y con quien compartió los camarines del Monumental en 2001, quien destacó el gran vínculo que mantiene el jugador del Betis con el Cacique: "Él es colocolino. Nacido, criado y formado. Tiene un cariño enorme por el club. Yo sé que está manejando otras posibilidades y otras ofertas".

En esa línea, el 'Rambo' expuso que, gracias a su permanente contacto con el arquero, está seguro de que Claudio aún sueña con volver a vestir los colores del cuadro 'popular', pese a lo esquivo que ha sido su regreso por culpa de la directiva: "Sería hermoso que pueda terminar su carrera acá. Él tiene ese bichito en el corazón".

Y para finalizar, el ex Colo Colo aseguró que constantemente incita a Bravo a no pensar todavía en su retiro junto al Cacique, pues aún puede seguir compitiendo: "Es un tipo profesional y siempre le recomiendo que pueda alargar lo que más puede su carrera". "Siempre le digo que no hay nada que se compare a jugar al fútbol", cerró Ramírez.

