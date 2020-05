La gran noticia que recibió MEO por parte del Servel

El Servel resolvió que el ex candidato presidencial no tuvo responsabilidad en efectuar propaganda electoral fuera de plazo y en espacios públicos no autorizados.

Una importante noticia recibió el ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, por parte del Servicio Electoral (Servel), quienes resolvieron que no tuvo responsabilidad en cuanto a la realización de propaganda electoral fuera de plazo y en espacios no autorizados durante su campaña presidencial en 2017.

De acuerdo al dictamen, firmado por el director del Servicio Electoral, Raúl García, se estableció que "de los antecedentes tenidos a la vista, y de conformidad a las reglas de la sana crítica, no es posible alcanzar convicción para atribuir responsabilidad al candidato precedentemente individualizado, en el presente procedimiento".

El tres veces candidato a La Moneda fue denunciado por efectuar propaganda electoral en espacios públicos no autorizados por el organismo electoral mediante carteles instalados las comunas de Ñuñoa, San Miguel y Maipú. Además, de realizar campaña en un espacio privado fuera del plazo de legal, en Providencia.