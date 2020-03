La gran cantidad de testigos que tendrá juicio por asesinato de Matías Catrillanca

En la lista de testigos destacan los nombres del ex ministro Chadwick, el senador Felipe Kast y el ex director de Carabineros Hermes Soto.

Un intenso lunes tendrán los tribunales de Angol, ya que se dará apertura al juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca, tras el cierre de la investigación el año pasado.

En la causa están imputados siete ex miembros del GOPE cuyo escuadrón, conocido como "Comando Jungla" implementado por el Gobierno en la macrozona Araucanía, desarrolló el operativo al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui de Ercilla y que derivó en la muerte del joven de 24 años quien recibió un impacto de bala de fusil en la cabeza.

Junto a los ex miembros de Carabineros, se suma al juicio un ex abogado de la institución, quienes es acusado de ocultar información.

El fiscal, Roberto Garrido, indicó que "se abordaron diferentes hechos y se tradujo en la imputación de homicidio simple consumado y homicidio frustrado que se le atribuye a uno de los acusados, a otro el delito de apremios ilegítimos y a otros acusados por conductas de obstrucción a la investigación y encubrimiento".

En la causa declararán más de 75 testigos, entre ellos el ex ministro de Interior Andrés Chadwick, el ex intendente de La Araucanía Luis Mayol, el senador Felipe Kast y el ex director de Carabineros Hermes Soto, entre otros.