La furiosa reacción de Henry Boys tras pelea de Ignacio Urrutia y Eduardo Fuentes en MV

El intelectual de derecha se refirió a la abrupta salida que protagonizó el diputado del Partido Republicano en el programa Mentiras Verdaderas.

El excandidato a la convención constituyente y abogado, Henry Boys, reaccionó con furia luego del impasse que sufrió el diputado del Partido Republicano, Osvaldo Urrutia, en el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

Recordemos que durante la emisión del pasado miércoles, el parlamentario decidió abandonar la entrevista telemática que le estaba realizando Eduardo Fuentes, con quien se entrampó en una dura discusión.

Tras el abrupto término de la entrevista, el "intelectual de derecha" disparó en Twitter contra La Red y luego se enfrentó en un par de publicaciones con Eduardo Fuentes.

“A raíz de lo del Diputado Urrutia, Eduardo Fuentes se queja en vivo de que políticos de derecha no le aceptan invitaciones a @mentiraslared. Me alegro! Muchos dudaban cuando propuse bloquear a La Red y cada vez somos más los que no le daremos raiting a ese canal proselitista”, señaló el abogado de ultraderecha.

A raíz de lo del Diputado Urrutia, Eduardo Fuentes se queja en vivo de que políticos de derecha no le aceptan invitaciones a @mentiraslared. Me alegro! Muchos dudaban cuando propuse bloquear a La Red y cada vez somos más los que no le daremos raiting a ese canal proselitista. — Henry Boys Loeb 🇨🇱 (@realHenryBoys) May 27, 2021

Las palabras de Boys tuvieron respuesta inmediata en el conductor del espacio: “Usted vino y nadie lo trató mal Henry, al contrario, luego usted me mandó sus libros de regalo. Si favorece un bloqueo, que por cierto no ocurrió porque ha venido hasta @RojoEdwards me parece que va por mal camino”, le respondió Eduardo Fuentes.

Usted vino y nadie lo trató mal Henry, al contrario, luego usted me mandó sus libros de regalo. Si favorece un bloqueo, que por cierto no ocurrió porque ha venido hasta @RojoEdwards me parece que va por mal camino. https://t.co/lmnD1TWFFR — FuentesEduardo (@fuentesilva2) May 27, 2021

Luego, Boys volvió a responderle: “Le mande mis libros como cortesía (que por cierto nunca agradeció) y no sentí que me hayan tratado mal. El bloqueo se debe a que han adoptado una línea proselitista de extrema izquierda, como le dije a su productora cuando me invitó la última vez. Se quedarán sin invitados”.