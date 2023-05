La furiosa reacción de Gabriel Alemparte en Sin Filtros tras dura acusación

“Trabajas como lobbista. En el sitio de lobby.cl apareces como lobbista”. Luego de esta acusación del abogado Gustavo Lorca, su colega Gabriel Alemparte reaccionó furioso en un nuevo capítulo del programa Sin Filtros.

“Perdón, Lorca. O te retractas o me querello hoy contra ti. Escúchame antes que repliques boludeces, te lo voy a explicar”, indicó molesto.

“Es que no son boludeces”, insistió Lorca.

“Yo he trabajado en mi oficina de abogados desde el 2018, efectivamente aparezco como lobbista porque como abogado cuando a mí se me carga en el sistema de lobby y voy con otras personas, se me carga como parte de una empresa de lobby donde yo no he trabajado”, señaló Alemparte.

Lorca siguió con su postura, e insistió que si quería querellarse, tenía que hacerlo con el sitio que lo ubica como lobbista.

Minutos después, Alemparte abandonó el estudio de Sin Filtros, aún enojado por este momento.

“Me voy a ir, no tengo ganas de seguir discutiendo con pelotudos. Saben que le tengo mucho respeto a este programa, pero gente como Gustavo Lorca, hace acusaciones gratuitas y al voleo”, lanzó, antes de salir del estudio.