La fuerte advertencia de Udinese a Damián Pizarro: "No va a llegar a jugar"

Este fin de semana, Damián Pizarro volvió a los abrazos en Colo Colo, tras anotar dos goles en la victoria de los albos por sobre Unión La Calera por 3-1 en el estadio monumental. El delantero no había conseguido marcar esta temporada, por lo que esto le servirá para subir los ánimos y buscar seguir siendo protagonista en el equipo.

Cabe recordar que el joven delantero albo ya tiene sus maletas listas, ya que en el segundo semestre viajará hasta el viejo continente, específicamente a Italia para sumarse a las filas del Udinese, en lo que será su primera experiencia en el extranjero y su tan soñado salto a Europa, donde espera ganarse un lugar en el equipo.

Si bien desde el mismo cuadro italiano apostaron por Damián Pizarro, durante las últimas horas le mandaron una fuerte advertencia al delantero albo, para que comience a mentalizarse en cómo serán las cosas una vez llegue al viejo continente, donde tendrá que dar todo de sí para conseguir sumar minutos en Udinese.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Julio Gutiérrez, ayudante técnico en el equipo primavera del Udinese, habló con la Tercera sobre el presente del atacante del cacique. "He visto algunos partidos del Campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alta, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas, son las referencias que tengo".

Sumado a eso, le entregó una enorme advertencia a Damián Pizarro. "Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años. Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción. Acá la gente no conoce a Damián Pizarro, yo lo conozco porque juega en Colo Colo, porque soy chileno y sigo el torneo".