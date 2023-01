La formación que utilizará Mauricio Pellegrino al mando de la Universidad de Chile

El entrenador de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, tendrá su ansiado debut en la Copa de Verano 2023 ante Coquimbo Unido, donde ya tiene a los once elegidos para su estreno en la banca de los azules.

Hasta ahora, el técnico trasandino cuenta con cinco refuerzos: Matías Zaldivia, Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Nicolás Guerra y Leandro Fernández. Es precisamente el delantero argentino quien ya ilusiona a los azules, ya que en los dos amistosos de entrenamientos jugados en el CDA, sumó seis goles.

Para el triangular, Mauricio Pellegrino no podrá contar con jugadores como Darío Osario, Lucas Assadi y Marcelo Morales, jugadores que se están preparando con la Roja para el Sudamericano sub 20. Quien tampoco estará para el debut del DT será el portero Cristóbal Campos, quien acusó problemas personales y no viajó a la cuarta región junto a sus compañeros.

Según lo conocido relacionado a las primeras semanas de trabajo, el técnico argentino mantendrá la línea de cuatro defensores en el fondo, donde Zaldivia y Casanova pelean el puesto palmo a palmo. A esto se suma que el DT juega con solo un hombre en punta y Leandro Fernández asoma como el nueve titular.

De esta manera, considerando altas y bajas, la primera formación del entrenador en la U sería con: Pedro Garrido en el arco; Juan Pablo Gómez, Nery Domínguez, Luis Casanova y José Castro en defensa; Mauricio Morales, Federico Mateos, Israel Poblete en mediocampo; Jeisson Vargas, Cristian Palacios y Leandro Fernández comandando el ataque.