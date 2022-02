La felicidad de Cristopher Toselli por su buen momento en Argentina

El arquero chileno Cristopher Toselli comentó el buen momento que vive al otro lado de la cordillera con la camiseta de Central Córdoba y aseguró que lo está disfrutando.

"Estoy feliz viviendo esta experiencia, disfruto hasta los insultos que me tiran", dijo el arquero formado en Universidad Católica en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Acá se juega con 15 mil personas como mínimo y todos son muy fanáticos de sus clubes. Cantan a favor de sus equipos y en contra del visitante durante todo el partido", añadió.

"Ante Tigre en Buenos Aires, escuché clarito el 'el chileno vendepatria'. Me dijeron que era por el conflicto por la Guerra de las Malvinas. Me motiva sentir a la gente, no me pongo nervioso para nada. Es parte de ser futbolista", complementó Toselli, quien no oculta su deseo de tener una nueva oportunidad en la selección chilena.

"La selección siempre ha sido un objetivo, pero no puedo obsesionarme. Debo demostrar que tengo nivel de selección y eso se logra jugando", explicó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.