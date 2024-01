La extorsiona con videos íntimos: joven denuncia a expareja en el matinal

En el matinal “Contigo en la Mañana”, una joven, llamada Emilia Vial de 31 años, denunció a su expareja de hostigamiento y envió videos íntimos a apoderados del colegio de su hija y compañeros de trabajo. Los registros habrían sido filmados cuando ellos mantenían una relación y el sujeto no quedó feliz con el término por lo que utilizó este método para cobrar venganza.



El hombre en cuestión se llama Sebastián y es hijo del dueño de un conocido restaurante del sector oriente y según la joven desde que terminó su relación con él que le ha hecho la vida imposible. Así mismo la mujer aseguró que el sujeto incluso le mandó videos íntimos a su actual pareja y amigos.“Empezó a enviar los videos el 1 o 2 de junio. Anoche (9 de enero) nos enteramos que se lo envió a los amigos de mi pololo”, declaró.



Joven es extorsionada con videos íntimos



“Yo tengo una empresa de construcción, con maestros a cargo, y les mandó los vídeos con un mensaje: ‘Aquí te estoy esperando, soy tu jefecita’”, reveló y explicó porque terminó la relación. “Terminamos porque nos empezamos a llevar mal, porque Sebastián comenzó a mostrar conductas agresivas y a hacer cosas que no estaban dentro de lo normal”, dijo.



Bajo esta misma línea complementó que “un día voy llegando a la casa, con mi hija (de 10 años) presente, y él me agarra de un brazo, me sube a su auto y se va. No alcanzamos a bajar más de cinco cuadras cuando los vecinos pararon el auto. Salí del auto angustiada, llamo a Carabineros y hago la denuncia por agresión”.



“En julio conozco a mi actual pareja, Sebastián no sé cómo se entera, lo empieza a amenazar y empieza a enviar mis videos, pero ya subió un escalón. Se lo envió a los apoderados del colegio de mi hija”, contó la mujer víctima de acoso.



Por otro lado, el programa compartió un audio que envió Sebastián al actual pololo de Emilia. “Hola, Guillermo, cómo estás. Mira, la verdad no tengo ningún tipo de problema contigo, me da lo mismo que estés saliendo o seas el pololo de la (...) los videos que andan dando vuelta no es que te van a llegar a ti, le van a llegar a toda tu familia. O sea, rico cuando la presentís a la mamá, al papá”, apuntó el sujeto.