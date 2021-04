La estúpida excusa que dio Cathy Barriga tras ser descubierta robando el dinero de Maipú

"Mega quiere volver a marcar rating a costilla de maltrato y denostación de una mujer", aseguró la cuestionada jefa comunal.

Mitómana. La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tuvo el descaro de reaccionar molesta al reportaje del matinal "Mucho Gusto" de Mega, quienes dejaban en evidencia que la edil junto a su equipo se robaron más de 81 mil millones de pesos en conceptos de pagos en horas extras en su municipalidad.

En el matinal de Mega, la periodista Paulina de Allende-Salazar expuso que "a veces las informaciones pueden parecer hasta tragicómicas. Cuando sabemos que hoy día hay gente que necesita dinero para vivir en mejor condiciones y, en paralelo, vemos auditorías de la Contraloría donde dice que la plata de la municipalidad se gestiona de mala manera. Hay mucha gente que apoya medidas porque no sabe que el endeudamiento de algunas municipalidades es muy grave".

"Cuando veíamos a algunos funcionarios acostumbrados al cobro de horas extras excesivo (…) El director (funcionario de Maipú) nos dijo ‘así es el sistema público’. Llamamos por teléfono a la alcaldesa, le escribimos un mail, la volvimos a llamar y nuestro periodista no fue bien recepcionado. Incluso, en algún minuto la comunicación se cortó. La pega nuestra es poner en su bandeja, en su casa, la información. Esto no es política, esto es información", añadió la profesional a cargo de la investigación.

Además, lo que más llamó la atención fue que desde la Municipalidad tuvieron el descaro de argumentar que la jefa comunal no habla con la "prensa malintencionada", algo que provocó que Barriga fuese "destrozada" en las redes sociales.

La respuesta de Barriga

El descaro de Cathy Barriga no tiene límites, ya que la alcaldesa reaccionó al reportaje de Mega en sus redes sociales, expresando que: "Me siento violentada como mujer, no tengo palabras para describir la impotencia que siento".

"Me recordó años atrás cuando trabajé en Mega y me citaron de su directorio para obligarme a callar la violencia que viví, porque había dado una entrevista… en un medio sucio de malas intenciones no hay cabida para personas de bien", intentó justificarse la ratera.

Con evidente molestia, la alcaldesa aseguró que "el periodismo no es farándula pagada. Mega quiere volver a marcar rating de sintonía a costilla de maltrato y denostación de una mujer. Hoy no tengo por qué callar".