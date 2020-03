La estrella mundial que participará en la despedida de 'Kike' Acuña

El entrenador de la Sub 17 de Unión San Felipe anunció que jugará un partido para su despedida del fútbol profesional con un invitado de lujo.

La vida futbolística de Jorge 'Kike' Acuña siempre fue de orgullo nacional, destacando su periplo por el Feyenoord de Holanda, donde coincidió con referentes de la selección "tulipán" de ese país como Dirk Kuyt y Robin Van Persie. En este club, el ex volante jugó desde el 2002 al 2005 cuando fue enviado a préstamo al RBC Roosendaal.

En conversación con el medio AS Chile,el actual entrenador de los jugadores de la Sub 17 del Valle del Aconcagua habló sobre sus ex compañeros y contó detalles del partido de despedida que está organizando, donde aseguró que habrá un invitado estelar, el ex goleador: Robin Van Persie.

- En su paso por el Feyenoord coincidió con Dirk Kuyt, que actualmente es el técnico de la Sub 19 de ese equipo ¿Sigue en contacto con él?

- No, con Kuyt no conversé más. Con el que sigo en contacto es con Robin Van Persie. No tenía idea que estaba en la Sub 19 de Feyernoord. Sería de gran ayuda poder contactarme con él, ya que tengo pensado viajar a Holanda y visitar la ciudad. También planeo ir al Ajax.

- ¿Ha hablado con Van Persie sobre esta nueva etapa?

- No, solamente me mandó felicitaciones. Hablé con él porque tengo pensado hacer mi despedida del fútbol, ojalá en San Carlos de Apoquindo y Van Persie es uno de mis invitados. Entonces lo conversé con él y aceptó venir a Chile para ese día. Solamente nos comunicamos para eso.

- ¿Le gustaría invitarlo a algún entrenamiento de la Sub 17?

- Sí, obvio, para que así comparta con los niños. Si llega a coincidir en un viaje como el de mi despedida por ejemplo y estamos entrenando, sé que aceptará sin ningún problema.