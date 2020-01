La estadística que comparte Alexis Sánchez y Cristiano Ronaldo

El chileno volvió a las convocatoris del Inter de Milan tras una lesión.

El delantero formado en Cobreloa jugó en las tres ligas más importantes de Europa, en donde destaca su paso por el Barcelona y Arsenal.

Según informó el sitio de estadísticas Squakwa Football en sus redes sociales, sólo el chileno y el portugués han anotado un hat-trick (tres goles en un mismo partido) en La Liga, Premier League y Serie A.

Estos números los ha logrado defendiendo las camisetas del Barcelona, Arsenal y Udinese.

Por su parte, Cristiano ha marcado un triplete jugando por Real Madrid, Manchester United y Juventus. El primero en Italia lo consiguió este lunes en el triunfo de la 'Vecchia Signora' por 4-0 sobre Cagliari.

Only two footballers have scored a hat-trick in:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

🇪🇸 LaLiga

🇮🇹 Serie A



Alexis Sánchez & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/VW8LXZjDjM