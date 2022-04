La escueta respuesta del Presidente Boric a las críticas que realizó Daniel Jadue en su contra

El mundo del oficialismo desde hace rato que se aburrió del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien desde hace rato viene criticando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que el tiene un proyecto completamente distinto, no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo, y por lo tanto es muy consistente que quiera diferenciarse de países que si creen que hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo. Hay personas que creen, y que siguen siendo partidarios de este pensamiento único que dice que hay una sola forma de entender la economía, de entender el desarrollo de las sociedades”, señaló durante la semana el edil.

"No puede sentirse representado por sociedades que de verdad apuestan por la superación del neoliberalismo, del capitalismo, y además apuestan por la soberanía, por la independencia y por no subordinarse nunca más a los intereses que son ajenos al pueblo y a la nación que los elije. Tenemos un presidente muy legitimado pero con un congreso empatado entre las fuerzas progresistas y de izquierda y las conservadoras", resaltó el ex presidenciable del PC.

Tras esos dichos, el Jefe de Estado aprovechó para responderle con lo siguiente: "Con el Partido Comunista tenemos una excelente relación, lo que quedó demostrado además ayer en su votación (por los proyectos de retiros de fondos). Estamos desarrollando un gran trabajo".

Finalmente, el Mandatario también reconoció que "sobre los dichos del alcalde, no comento los dichos del alcalde".