La dura sentencia que lanzó el Colegio de Profesores con respecto a la vuelta a clases presenciales

Ante la insistente vuelta a la normalidad por parte del Gobierno, muchas autoridades aun se encuentran en contra de la vuelta a clases presencial de la que tanto se habla, así lo dejo en claro el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

"La pandemia tendría que estar controlada para volver a clases. Los expertos dijeron que es altamente probable que hubiera una segunda ola (...) cuando se suspendieron las clases en marzo los contagios eran mucho menores, entonces no entendemos".

Con esto se sobreentiende que es poco probable que los alumnos retornen a clases en algunas comunas y afirmó que el año escolar 2020 debería darse por finalizado.

"Debe asumirse que este año no fue normal, que no se pudo pasar toda la materia. Nada en el país fue normal, nada en el mundo fue normal. Me parece equivocado tener parámetros de comparación con un año normal", complementó.

Insistió en la idea de que el año escolar debe culminar de manera online, destacando por otro lado, que no ha de ser la manera ideal, pero por motivos mayores, así debe ser.

"Hay que preparar un año 2021 donde se pueda compensar el impacto de este año anormal", aseveró.