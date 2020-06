La dura promesa que hizo la mamá de Fernanda Maciel a un año de la muerte de su hija

Ya ha pasado un año desde que fue encontrado el cuerpo sin vida de Fernanda Maciel por parte de la Policía de Investigaciones, quienes señalaron que se encontraba embarazada y de quien se desconocía su paradero desde el 10 de febrero.

Paola Correa, su madre, escribió un potente mensaje en sus cuentas de redes sociales donde explicó lo que ha sido este largo tiempo sin su hija.

“Cómo pasa el tiempo, hoy 24 de junio se cumple un año de haberte encontrado en aquel lugar donde a los cuatro vientos grité tantas veces que estabas y nadie me escuchó”, comenzó el mensaje. “Y buscarte en los recuerdos que tengo de ti. Viajar por ellos y así vuelvo encontrarme con tu risa, tu llanto, y escucharte cantar y verte bailar, y por qué no decirlo, sentirte rabiar”.

“Me hace falta ese mamita te amo que me decías siempre que me pillabas cocinando o haciendo cualquier cosa en la casa, acompañado de un abrazo y un fuerte beso en la espalda, sobre todo cuando andabas con ‘la cuerda'”, recordó.

Para terminar, Paola sentenció: “Fernanda Maciel Correa, seguiré gritando tu nombre y el de Josefa al cielo. Seguiré caminando días y noches si es necesario hasta llegar a hacer justicia por ti, y por todas las que ya no están, y no me iré de este mundo hasta cumplir mi segunda promesa. Te amo eternamente, tu madre”, concluyó.

Cabe señalar, que el único imputado en el caso de la joven es Felipe Rojas, quien era amigo de Fernanda y habría perpetrado el crimen.