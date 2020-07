La dura acusación que realizó famoso epidemiólogo sobre el plan ‘Paso a Paso’ del Gobierno

Ayer el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el plan ‘Paso a Paso’, programa que comprende cinco etapas para lograr el desconfinamiento en el país, relajando la cuarentena de manera progresiva, pero manteniendo aun algunas medidas y ciertos criterios.

Ante esto, el medico Anibal Vivaceta, ex miembro de ‘Médicos Sin Fronteras’ (MSF), organización de médicos que asiste a países aquejados por conflictos armados, violencia, epidemias, desastres naturales o simplemente por falta de atención médica, aseguró que el plan “no da cuenta de las necesidades y los problemas de cómo se produce la transmisión de la enfermedad”.

“Se habla de desconfinamiento y no se habla de cómo la gente se va a lavar las manos en la calle, por ejemplo”, criticó.

“Las medidas de desconfinamiento vuelven a ser con un enfoque economicista, como si estuviéramos mirando las acciones de la bolsa, pero en realidad esto es más sencillo”.

“A mi el plan en general me parece una cosa extremadamente pobre y que no da cuenta de las necesidades y los problemas de cómo se produce la transmisión de la enfermedad. Lo vi, pero me parece una cuestión súper precaria”.

Sugirió “más allá del dato puntual, lo que uno tiene que plantearse es qué seguridad epidemiológica me está dando lo que estoy planteando. Qué seguridad de que yo no vaya a tener más casos. Claro, todo el rato se ha planteado esto desde una mirada general, de conglomerado, de grandes cifras, pero se ha dejado de lado, se ha evitado u olvidado la forma tradicional de prevenir estas enfermedades y las medidas que conocidamente resultan”.

“ Los cubanos por ejemplo, han controlado el virus haciendo que la gente se lave las manos, no confinando, porque la economía de ellos no da para parar o para hacer teletrabajo. Pero rastreando a los contagiados, se pueden aislar comunitariamente a esas personas, se atiende a esa gente y se mantienen niveles altos de higiene en la población”, planteó.

Destacó para culminar que “lo primero es que la gente entienda cómo se transmite el virus. La gente sigue pensando que el virus lo va a evitar usando mascarillas en la calle y, en realidad, el virus se transmite porque yo me llevo las manos a la cara y me llevo baba o mocos de otra gente, que están contaminadas. ¿Y cómo llegó a mis manos eso? Porque toqué cosas que otra persona había tocado y que antes se había pasado la mano por la nariz, o toqué cosas donde había gente que se había reído o había hablado y ahí cayó baba o moco con el virus”.

En Chile todavía eso no se entiende, hay gente que piensa que la enfermedad se transmite porque la gente va a la playa, va a caminar o disfruta. Entonces, mientras no resolvamos eso, da lo mismo los indicadores que tú le pongas a un plan de desconfinamiento, porque la gente sigue pudiendo contagiarse por dos razones fundamentales: uno, porque se tiene que mover más de lo que está considerado; dos, porque no entiende bien cómo se transmite ni tiene la forma de evitarlo.