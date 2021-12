La drástica opinión de Soledad Onetto ante protesta de Pastor Soto contra Kast: "No es un aporte"

Tal como sucedió en la primera vuelta, el Pastor Soto llegó hasta la comuna de Paine, al lugar de votación de José Antonio Kast, para protestar contra el candidato presidencial del Partido Republicano.

"No pueden creerle a un político, no pueden arrastrase a un político, no le crean a los políticos. Ni Kast ni Boric pueden traer bendición a este país, solo Jesús", fueron parte de los dichos que emitió a viva voz el polémico pastor.

Para luego ser consultado por un periodista de Meganoticias sobre por qué estaba en este lugar, "Cuando José Antonio Kast le dice a los chilenos que va a traer paz y seguridad, eso es falso".

Tras esto, rápidamente se le quitó el audio y fue Soledad Onetto quien alzó la voz al respecto, "bueno el pastor soto, cada uno tendrá su opinión al respecto", manifestó.

Para luego explayar, "la verdad es que a esta hora de la mañana no es un aporte en nuestra pantalla y no es un aporte tampoco, y la gente lo dice muy sensatamente en el local de votación donde efectivamente le dicen 'este es un momento de tranquilidad, un momento en que venimos a ejercer nuestro sufragio' y no se esperan opiniones ni tampoco con esa intensidad a esta hora de la mañana".

Soledad Onetto siguió con sus descargos señalando, "lo importante es que estamos llevando a cabo un proceso eleccionario de manera ordenada".

Y rematando con, "Él obviamente llega hasta ese punto porque hay más cámaras, hay más medios de comunicación y es nuestra responsabilidad también mostrar algo de lo que ocurre pero no extendernos en declaraciones de una persona que ni siquiera concita la atención de quienes de encuentran en ese punto".