La drástica acción de clínica alemana ante violenta acción de paciente de coronavirus

El pasado 16 de marzo asistió a la clínica alemana el ciudadano identificado como Hernán Paredes de 24 años de edad, quién en compañía de sus padres, se había acercado al centro de salud a recibir atención de salud protocolar por presentar síntomas asociados al coronavirus.

Paredes fue atendido en su oportunidad por el doctor Andrés Navarrete, quién siguiendo el protocolo pertinente, ordenó le fueran realizados los exámenes a fines de confirmar o negar la infección por el covid-19.

Luego de haber sido atendido y una vez estaba por dejar el recinto de salud, el paciente no quiso pagar la cuenta porque -según el- no había recibido una atención medica adecuada. El doctor Navarrete le indicaba que, sino pagaba los gastos incurridos no iba a poder entregarle los resultados de sus exámenes; por lo que los ánimos de Paredes y sus padres cambiaron drásticamente llegando incluso a insultar a la secretaría del lugar.

Ante esta situación la enfermera jefa de urgencias, María José Ureta, intento contener los ánimos, pero la situación empeoró y tanto Paredes como su padre se quitaron las protecciones y tosieron la cara de la enfermera.

Testigos presentes en el sitio al momento de lo ocurrido, comentan que Paredes arremetió contra Hassan Neumann, otro médico que se encontraba en el lugar, causándole un hematoma debido a un cabezazo propinado por el propio Paredes. Para luego, abandonar el recinto.

Se conoció que, tras estos actos, la clínica realizó una querella contra el sujeto aun sospecho de coronavirus ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.