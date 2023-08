La dramática situación que vive abuela de Daniela Vega tras inundaciones

Liliana de 71 años fue una de las tantas personas afectadas por el reciente sistema frontal, la mujer es abuela de la actriz Daniela Vega y vive hace un tiempo en la región de O'Higgins.



La abuela de la protagonista de “Una mujer fantástica” señaló que Vega es su orgullo pero que no le puede pedir ayuda porque ella “vive en su mundo”.



¿Qué le ocurrió a la abuela de Daniela Vega?



En conversación con Rodrigo Sepulveda para “Meganoticias Alerta” la mujer relató que se fue a vivir al sur en búsqueda de tranquilidad y que ahora el agua entraba a su casa “como un río”.



Abuela de Daniela Vega para Meganoticias Alerta.

En ese mismo sentido señaló para el medio mencionado que “estoy deshecha, porque mi casa está terrible. Soy una mujer mayor. Imagínate empezar de cero nuevamente. He llorado mucho, no he podido dormir”, contó entre lágrimas.



La mujer contó que producto de esta emergencia perdió varios artículos de su casa y recuerdos familiares. Fue en ese momento que mostró una fotografía de Daniela Vega, cuando aún estaba en su transición.



Explicó que la fotografía era de su matrimonio. “Yo me casé por la iglesia (...) mi nieta me cantó el Ave María a capela, es mi orgullo (...) Soy la abuela de la Daniela Vega, pero mi nieta lleva su vida, yo no puedo pedirle ayuda a ella para nada, porque ella vive su mundo”.



Foto mostrada a Meganoticias Alerta.

Finalmente recalcó “la admiro por ser como es, mi nieta, a través de ustedes se los digo. Porque ella sola escaló donde está”.