Durante la mañana en el “Mucho Gusto” José Antonio Neme le respondió de manera directa a una mujer que se encontraba siendo entrevistada por Andrés Caniulef. En la instancia la señora le coquetió al conductor del programa y le dijo que estaría dispuesta a casarse con él a lo que el periodista le respondió con su franqueza que lo caracteriza aludiendo a su orientación sexual.



Cabe mencionar que la situación ocurrió en el contexto de un despacho desde La Serena donde Caniulef reporteaba una fiscalización en la playa. Fue en eso que una santiaguina que vacacionaba con toda su familia se le acercó para contarle de su estadía y enviarle un mensaje a todos los panelista del matinal, especialmente al conductor Neme quien se sorprendió por lo que dijo la mujer.



Neme frena coqueteo de entrevistada

“Es un ídolo. Te mandamos un beso, un abrazo, te amamos. Yo, me casaría contigo”, señaló la mujer sin ningún tapujo. A lo que Neme respondió rápidamente. “Yo creo que tendríamos problemas, yo no podría satisfacerla como mujer. Si po, si es verdad”, aclaró haciendo referencia a su no desconocido gusto por los hombres.



Bajo esta misma linea Caniulef lo recriminó por su comentario a la veraninate y el conductor aludió a que él también es homosexual. “Tú tampoco, Andrés. No te hagas el leso”, dijo entre risas y tono divertido para el despacho en vivo.



“Que pase lo que tenga que pasar”, dijo Karen Doggenweiler para poner punto final a la divertida conversación de verano. Cabe destacar que estas temáticas con los reporteros en distintos balnearios se darán durante toda la temporada esperando mostrarle a las personas que quieran visitar diferentes lugares que lo hagan con los mejores datos.