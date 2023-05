La desubicada broma de José Miguel Viñuela que indignó a Raquel Argandoña

A Raquel Argandoña no le gustó mucho la broma que lanzó José Miguel Viñuela en el programa Tal Cual de TV+.

Todo ocurrió cuando los conductores estaban conversando en el estudio junto a la panelista Paty Maldonado, quien tuvo un problema con la “muela”, el audífono con el cual escuchan las instrucciones del director.

La opinóloga no podía ponerse bien la “muela”, ya que no se quedaba en su lugar, por lo que finalmente se la sacó.

Raquel entonces se paró e intentó ayudar a su amiga, arreglando el aparato en el oído izquierdo. Pero a los pocos segundos se volvió a caer.

“Se me cae la hue… Ya no importa”, señaló Paty.

Tras esto, la conductora del programa le comentó que “tiene que tener el aparato puesto”.

“No, sí a mi me gusta tener el aparato puesto, cuando me molesta me lo saco”, bromeó Paty, haciendo reír a Viñuela mientras Raquel seguía intentando ponerle el audífono.

El animador entonces propuso que le pusieran un parche en la oreja para poder fijar la “muela”, pero Maldonado no quiso nada.

Momentos después, mientras seguían conversando, Paty se volvió a quejar de los problemas que tenía con el audio con un particular comentario.

“Es que yo quedo sorda cuando me lo meten”, indicó la opinóloga.

Los conductores entonces le empezaron a preguntar si podía escuchar lo que le estaban diciendo, por lo que Patrica volvió a decir que “Cuando me lo meten quedo sorda”, explicando que los veía mover la boca pero no escuchaba.

Las palabras de Paty fueron tomadas en doble sentido por Viñuela, quien comenzó a reír.

“Ese ya es un problema más grave. Tú a lo mejor le puedes dar consejos…”, le dijo el animador a Raquel.

“No, con el tema del sonopronter”, agregó Viñuela, comenzando a reír.

Sin embargo, Argandoña quedó confundida y le señaló que “no te cache la talla”.

“Que dice que cuando se lo meten queda sorda… Entonces, a lo mejor…”, explicó el animador.

Cuando entendió el comentario doble sentido, Raquel Argandoña frenó a su compañero. “Qué eres ordinario. Qué ordinariez más grande, señora, qué nivel”, señaló la conductora.