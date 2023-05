La deslenguada mujer de TikTok que se volvió viral por odiar la celebración del día de la madre

Más de 900 mil reproducciones suma el video de una mujer que comparte su descargo tras la visita de sus hijos por el “Día de la Madre”.

Al más puro estilo de Rosa Espinoza, la adulta mayor expresa su molestia debido a la loza que debe lavar producto de la celebración en familia.

“Conch... vienen, me traen un regalito y toda la hue... que tengo que lavar, las chuch... se mandan a cambiar y dejan toda la loza cochina. No me gusta el Día de la Madre”, disparó.

Si bien el registro fue compartido esta semana en TikTok, correspondería a un anterior festejo del “Día de la Madre”.

De igual manera, quienes aún no habían visto el hilarante clip, reaccionaron en la red social.

“La pura verdad mi señora”, “Una dama la señora”, “Tiene toda la razón. Uno nuca deja de ser la nana de todos dentro de su casa. Que Dios te bendiga” y “Y agradezcan que es un dama”, son algunos de los comentarios.