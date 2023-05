La curiosa respuesta de Roberto Cox ante consulta sobre sus haters

Para nadie es un misterio que a Roberto Cox le tiran harta mala onda en redes sociales. Cada cierto tiempo, el periodista de Chilevisión se toma su tiempo para responderle a los pesados que le escriben pesadeces en el cibermundo.

Sin embargo, lejos de amargarle el día, al parecer el comunicador disfruta con esa situación.

Así, al menos lo dejó en claro este domingo en Instagram, donde se sometió a la clásica dinámica de pregunta-respuesta con sus seguidores y seguidoras.

Todo surgió tras recibir una consulta al hueso: “Amo despertar y verte en las mañanas ¿Cómo lo haces para lidiar con la mala onda de las redes sociales?”, le preguntaron.

Luego, Roberto Cox se sinceró y no tuvo problemas en responder. “La mala onda en redes sociales es infinitamente menor comparada a todo el cariño y buenas vibras que ustedes me hacen llegar”, aclaró de entrada.

Y en esa misma línea, sorprendió con una inesperada reflexión. “¿Y los haters? Me encanta que existan. Hasta los extraño cuando no me putean, jaja. Son necesarios. Peor sería la indiferencia”, remató.