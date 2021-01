La curiosa reacción de JC Rodríguez con persona que insultó a Piñera en "Contigo en la Mañana"

Un curioso momento se vivió está mañana en el matinal ‘Contigo en la mañana’ de CHV, donde el animador del espacio, Julio César Rodríguez, mostró su incomodidad ante la ordinariez de un transeúnte.

Y es que en un despacho en vivo y en directo con el periodista Juan Pablo Queraltó desde el terminal de buses, se acercó un hombre que se expresó en contra del ex chico ‘Yingo’, Karol Dance, y contra el presidente Sebastián Piñera.

"Karol Dance degenerado… Piñera chúpalo" lanzó el transeúnte, algo que molestó a Queraltó y a los conductores del espacio matutino.

🔴🤣🤣🤣🤣🤣 En despacho en vivo aparece una persona y dice "Piñera chupalo" #ContigoCHV pic.twitter.com/TI3dlWHIe0 — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) January 11, 2021

"Están los académicos de la lengua por ahí… Nos gusta que participen, pero igual cuidando un poquito las palabras", dijo primero Monserrat Álvarez.

A lo que Rodríguez agregó indignado: "Me gustan los lunes, pero no así… No tenemos problemas en que la gente se meta y participe, nos gusta que la gente se manifieste, pero se puede decir lo mismo con otras palabras, no es necesario… Se puso ordinario".