Con la llegada del paraguayo Guillermo Paiva, Colo Colo cerraría definitivamente su plantilla de cara a esta temporada, aunque no todos parecen estar muy conformes con la decisión de no traer más jugadores, y fue el histórico Marcelo Barticciotto quien le envió un claro recado a la dirigencia del Cacique.

Arturo Vidal, Lucas Cepeda y el delantero proveniente de Olimpia son finalmente los tres refuerzos albos para un exigente año 2024, y el mítico '7' colocolino analizó en profundidad sus arribos. "Lo de Cepeda a mí me parece que es más una apuesta que una realidad. Es un buen jugador, pero todos sabemos que el paso de la Primera B a Primera División es complejo y ponerse la camiseta de Colo Colo aún más todavía", arrancó en Al Aire Libre en Cooperativa.

Te puede interesar: Esteban Paredes destroza a Marcelo Díaz por polémico mensaje tras la Supercopa: "Es para la..."

Posterior a ello, se refirió Guillermo Paiva, quien llega bajo préstamo por una temporada al Estadio Monumental: "Tampoco tenemos mucho conocimiento del jugador. Creo que Colo Colo sí necesitaba un 9, me parece una buena contratación en la medida que el jugador funcione de buena forma".

Y para concluir, el 'Barti' no escondió su preocupación de que no hayan más contrataciones, pues a su criterio sí eran necesarias para el club. "Colo Colo para darle un salto de calidad a este equipo, sobre todo en el plano internacional, necesita un par de refuerzos más, pero tengo entendido que no van a traer", sentenció el histórico exfutbolista.

Lo cierto es que pese a la disconformidad de Marcelo Barticciotto, Daniel Morón confirmó recientemente que el Cacique puso fin a su mercado de pases para este año. "Es así lo de Paiva, acaba de llegar al país... De esta manera sí estaríamos cerrando nuestro plantel", fueron las palabras del gerente deportivo de Colo Colo.

Quizá te interese: "Me tiraron al suelo": Naya Fácil es víctima de encerrona y choca con una casa en La Florida