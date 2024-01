La confesión amorosa de Helhue Sukni: le gusta un exministro de Bachelet

La abogada Helhue Sukni, quien se hizo conocida por defender a narcotraficantes y delincuentes, dio a conocer en el programa de Youtube de Pamela Díaz “Sin Editar”, a su amor platónico. La mujer aseguró que siempre se ha sentido atraída a un exministro del gobierno de Michelle Bachelet a quien nunca antes había querido nombrar por vergüenza a que se enterara.



Todo partió cuando la “fiera” le comenzó a preguntar por algún rostro conocido que le pareciera atractivo. A pesar de que en un principio la abogada no quiso revelar al hombre y señaló que no era nadie del espectáculo nacional, terminó diciendo quien era su hombre ideal. “El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet… él es”, dijo aclarado que además lo conocía en persona.



La confesión amorosa de Helhue Sukni



Se trata de Andrés Velasco Brañes, el economista y exministro que se encuentra casado con la reconocida periodista Consuelo Saavedra con quien tiene tres hijos. Además el expolítico también tuvo una relación con la actriz Sigrid Alegría con quien también tuvo un hijo en 1998. Actualmente el experto, es decano de la Universidad de Políticas Públicas del The London School of Economics, por lo que se encuentra viviendo en Londres.



Por otro lado, Sukni reveló que no ha tenido buena suerte en el amor a lo largo de su vida y que se ha llevado muchas decepciones por lo que actualmente se encuentra soltera. “Prefiero un gallo con una mente brillante, que un gallo que tenga plata. Aquí no se me acercan los hombres, tengo mucho más feeling con extranjeros”, dijo.



Ante esto Díaz respondió entre risas “como Andrés Velasco”. A lo que la profesional aclaró “tiene que ser economista, regio e inteligente”.

“Por el momento estoy sola… y voy a seguir sola, hasta que llegue el hombre que me merezca”, mencionó. La “abogada de los narcos” también recordó una fallida relación que tuvo con un juez. "El amor a primera vista fue para mí, no para él. Porque él nunca, durante todos los años, se enamoró de mí, nunca. Entonces terminé comprendiendo que él me quiere hasta el día de hoy, pero nunca logré que él se enamorara", cerró.