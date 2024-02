Recientemente Ricardo Gareca explicó que ha tenido conversaciones con cada uno de los referentes de la Selección Chilena, pues al nuevo estratega le gustaría contar con varios de ellos en este proceso. Sin embargo, reveló la gran condición que puso para que un bicampeón de América vuelva a La Roja.

Así es, el 'Tigre' contactó personalmente a los rostros más importantes de la selección en el último tiempo e incluso a quienes llevan bastante sin ser citados, pues asegura que aún tienen mucho que dar por Chile, como es el caso de Eduardo Vargas, a quien considera una opción vigente en la zona de ataque.

"Ya ha venido arrastrando una serie de inconvenientes, de lesiones. Ahora se está preparando con todo. Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar", detalló el técnico sobre 'Turboman' en conversación con La Tercera.

Igualmente, afirmó que el delantero no tiene un puesto asegurado en La Roja, y que si realmente espera retornar al combinado nacional, primero deberá volver de lleno a las canchas, algo que no se le ha dado en Atlético Mineiro: "Para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo".

Pese a ello, abrió la posibilidad de que mediante una citación sea él mismo quien determine si Vargas aún está en condición de jugar por Chile: "Muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo". Además, Gareca ve dicha idea como una oportunidad de vitrina para el atacante y así ayudarlo a que de una vez por todas deje el equipo brasileño para retomar su nivel en otro sitio: "A lo mejor si está en buenas condiciones, puede ser tenido en cuenta por algún club".

Te puede interesar: La tajante advertencia de Ricardo Gareca para los jugadores de la Selección Chilena