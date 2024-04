Explican la compleja situación que vive Damián Pizarro en Colo Colo

Damián Pizarro en Colo Colo no lo está pasando del todo bien durante 2024. El joven delantero albo no ha tenido el protagonismo esperado después de ser vendido al Udinese de Italia en una cifra millonaria, motivo por el que Renata Almada, reconocida psicóloga deportiva, explicó su situación actual.

“Una lástima lo que vive Damián, con tan solo 19 años es muy difícil procesar la cantidad de críticas que le han llegado. Las críticas son parte de la alta competencia, así como también lo es forjar una personalidad, un carácter”, comenzó explicando la psicóloga en conversación con Sentimiento Popular.

En ese sentido, Almada destacó cómo ha afectado su venta a Italia. "Lamentablemente él ya no es parte de Colo-Colo. Obviamente que está el amor, debe estar también la confianza de los compañeros o la intención, pero en cancha tanto Almirón como Damián y sus compañeros saben que él ya no está en el club, ya no pertenece", agregó.

Finalmente, la psicóloga también se refirió al rol del entrenador. “No le voy a hacer la cruz a Almirón. Él sabe que no puede contar con ese delantero, entonces, ¿Cómo va a depositar la esperanza o la confianza en un jugador que sabe que ya no pertenece a Colo-Colo? Hay un conflicto de intereses donde se puede entender a Almirón y también a Pizarro. Se puede entender el bajo rendimiento de un futbolista que probablemente no se siente parte", dijo para finalizar.

Es así como explicaron el presente de Damián Pizarro en Colo Colo, pues el delantero está contando los meses para dejar el club y partir rumbo al Udinese de Italia, situación que lo tiene con la mente lejos del Estadio Monumental.