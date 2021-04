La cobarde acción que tomó "Cuchillo" Eyzaguirre tras ser denunciado por maltrato contra su ex pareja

La periodista Lorena Vargas interpuso una querella criminal en contra de su expareja, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre.

Una dura denuncia se reveló durante las últimas horas en redes sociales, luego que la periodista Cecilia Gutiérrez entregará detalles de la querella de Lorena Vargas en contra de su ex pareja Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

Según informó Glamorama, los delitos que se le acusan son “maltrato habitual, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 14 en relación con el artículo 5 de la Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar” y también el “delito de amenazas, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal”.

Gutiérrez indicó que la acción judicial, la que actualmente se encuentra en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fue interpuesta a fines de 2020. Sin embargo, solo el 9 de abril pasado fue declarada admisible por el tribunal, considerando que “hay antecedente suficientes para investigar”.

“Además, durante una audiencia que se realizó en enero, se dictaminó una orden de alejamiento en contra de Eyzaguirre. El no puede acercarse ni al lugar donde Lorena Vargas vive ni donde trabaja, ni tampoco puede comunicarse con ella por ninguna vía. No puede mandarle mensajes, no puede escribirle por redes sociales. La jueza determinó que es peligroso que él se acerque a ella”, afirmó.

Lorena Vargas y Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre se conocieron en un contexto de trabajo. En 2018, ella fue notera de CQC y el periodista fue su jefe.

Según detalló Cecilia, en el trabajo se hicieron amigos, “después iniciaron una relación y convivieron”, siendo en esta última etapa de su relación cuando comenzaron los conflictos.

En los relatos de la querella, los cuales fueron compartidos por Gutiérrez, Lorena acusa que Sebastián la manipulaba y la humillaba. También describe maltratos físicos y verbales. Incluso indica que uno de los episodios estuvo involucrada su hija mayor, una adolescente de 17 años.

La periodista también relató algunos de los violentos mensajes que Eyzaguirre le habría enviado a Vargas, donde resalta el siguiente:

“Cuando vuelvas a tu vida de mierda de puros pasteles y a lo q vivías antes de mi te vas a querer matar !!!! Y además ni tendrás a alguien q Te quiere y cuida de esa hueva q ya te encanta. Y sabes q es ? Te reitero ; ven a pedir perdón o tu final es realmente feo. Piénsalo bien. No te olvides de lo q Te dije” (sic), es uno de estos mensajes.

En otros de estos texto Sebastián le dice a Lorena que se junte “con las feminazis” y se llene “la boca hablando de maltrato y más”.

“Yo ya te conocí. Y me di cuenta q tú dicom del amor NO es gratis. No eres una paloma blanca, vargas. Ya te conocí. A otro perro come de hueso. Pero te reitero: lo q se te viene es muy feo. De verdad: pobrecita tu vida. Pobre mina. Na q hacer (sic)”, sale escrito.

Luego de revelarse el hecho, el cobarde de Eyzaguirre cerró sus redes sociales.